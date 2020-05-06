В Череповце умер 25-летний пациент с коронавирусом

ВОЛОГДА, 6 мая. /ТАСС/. Второй человек с коронавирусом умер в Вологодской области, у пациента был лишний вес, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Сегодня днем в моногоспитале Череповца скончался пациент из Вологды, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 29 апреля 25-летний мужчина поступил в моногоспиталь в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией, после чего был подключен к аппарату ИВЛ. Через некоторое время его состояние резко ухудшилось, 6 мая он умер.

Накануне в моногоспитале Череповца умерла пожилая женщина из Великого Устюга, зараженная коронавирусом.

На 6 мая в Вологодской области зафиксировано 236 случаев заражения коронавирусом, 82 человека выздоровели, двое умерли.