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Пандемия коронавируса нового типа

В Череповце умер 25-летний пациент с коронавирусом

В госпитале мужчина с двухсторонней пневмонией находился с 29 апреля

ВОЛОГДА, 6 мая. /ТАСС/. Второй человек с коронавирусом умер в Вологодской области, у пациента был лишний вес, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Сегодня днем в моногоспитале Череповца скончался пациент из Вологды, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 29 апреля 25-летний мужчина поступил в моногоспиталь в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией, после чего был подключен к аппарату ИВЛ. Через некоторое время его состояние резко ухудшилось, 6 мая он умер.

Накануне в моногоспитале Череповца умерла пожилая женщина из Великого Устюга, зараженная коронавирусом.

На 6 мая в Вологодской области зафиксировано 236 случаев заражения коронавирусом, 82 человека выздоровели, двое умерли.

Теги
РоссияВологодская областьПандемия коронавируса нового типа
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