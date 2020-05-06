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75-летие Победы

Цветочные композиции высадят в Самаре в честь Дня Победы

Всего появятся 75 клумб
Описание
© Вячеслав Сорокин/ТАСС

САМАРА, 6 мая. /ТАСС/. Цветочные клумбы в форме звезд высадят в Самаре в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении городской администрации, распространенном в среду.

"На территории района будет высажено 75 звезд Победы, часть из них с георгиевскими лентами", - цитируют в сообщении главу Ленинского района Самары, где высаживают клумбы, Елену Бондаренко.

Для клумб выбрали бегонии и бархатцы, которые будут цвести все лето. Кроме того, будут разбиты цветники на знаковых местах, связанных с годовщиной Победы: сквере Родина, сквере героев 21-й армии, площади Куйбышева и других.

Также в Ленинском районе установлена инсталляция в виде танкиста на фоне боевой машины в честь Героя Советского Союза Михаила Агибалова. Инсталляция установлена на улице, названной его именем.

Михаил Агибалов родился в Самарской области в 1911 году. Он был призван в армию в 1932 году. В 1939 году участвовал в боях с японскими войсками на реке Халхин-Гол. 17 октября 1941 года командир 1-го танкового батальона капитан Агибалов получил приказ выйти в тыл противника по Волоколамскому шоссе к городу Калинину (сейчас - Тверь) в районе села Напрудного. Сосредоточение сил противника для удара на Москву на этом направлении было сорвано, однако танк Агибалова был подбит. В подбитом танке Агибалов отстреливался от противника и чтобы не попасть в плен, застрелился после того, как у него кончились снаряды.

Обелиски героя установлены в его родном селе и на месте гибели. Его именем названы музей и школа в селе Зуевка, где он родился.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаСамарская область75-летие Победы
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