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Судно ВМФ России доставило посольству РФ на Сейшельских островах средства дезинфекции

Передача груза состоялась во время пополнения запасов на "Адмирале Владимирском" на рейде порта Виктория без захода в порт

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Адмирал Владимирский" доставило на Сейшельские острова дезинфицирующие средства для российского посольства в этой стране, сообщили в среду в пресс-службе ВМФ России со ссылкой на главкома адмирала Николая Евменова.

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"Экипаж и участники экспедиции на ОИС "Адмирал Владимирский" передали сотрудникам посольства РФ в Республике Сейшельские острова несколько резервуаров дезинфицирующих средств для профилактики вирусных и других инфекционных заболеваний. Эти средства предназначены для дезинфекции поверхностей и обработки рук", - приводят в пресс-службе слова Евменова по итогам рабочего совещания в Адмиралтействе, посвященного кругосветной экспедиции судна.м

Как пояснил адмирал, передача груза прошла во время пополнения запасов на "Адмирале Владимирском" на рейде порта Виктория без захода в порт.

"Судно в настоящее время продолжает кругосветную экспедицию и идет утвержденным маршрутом в Мозамбикском проливе. Экипаж здоров и выполнят свои задачи в соответствии с планом экспедиции", - добавил главком.

Ранее сообщалось, что "Адмирал Владимирский" должен прибыть в Кронштадт в первой декаде июня, завершив таким образом кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна, которая стартовала в декабре 2019 года.

Теги
Сейшельские ОстроваПандемия коронавируса нового типа
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