Мурашко: помощь студентов пациентам с коронавирусом должна быть закреплена договором

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Студенты медицинских вузов могут в качестве прохождения практики помогать в оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, но только при условии добровольного согласия и с оформлением трудового договора с медорганизацией, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Студенты медицинских специальностей должны направляться для прохождения практической подготовки, связанной с оказанием медицинской помощи пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией в условиях стационара, исключительно при их добровольном согласии и оформлении временного трудового договора с медицинской организацией. На время практической подготовки на них в полной мере распространяются положения о стимулирующих выплатах медработникам, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным и правительством России", - приводит его слова в среду пресс-служба Минздрава.

Мурашко отметил, что перед тем как приступить к непосредственной работе, студенты проходят специальное обучение, в том числе по вопросам безопасности, и так же, как и действующие сотрудники, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. "Отрадно, что для многих суть врачебной профессии - служение людям - уже сейчас не пустой звук. Сегодня студенты готовы подставить плечо коллегам-медикам, уже оказывающим помощь пациентам с COVID-19, в том числе в так называемой "красной зоне", - добавил министр. - Убежден, что прохождение такой подготовки само по себе станет для многих из них ключом к новой перспективной врачебной специальности и даст возможность приобрести бесценный опыт".

Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минобрнауки РФ, студенты медвузов должны допускаться в больницы к пациентами с COVID-19 только приняв осмысленное решение и осознав все возможные риски. "Предварительно они должны пройти подготовку по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Они могут проходить такую практику в клиниках, оказывающих помощь пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, на территории своего региона", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что к работе не допускаются студенты, имеющие медицинские противопоказания для работы с данной группой пациентов.

Ранее глава Минздрава сообщил, что на сегодняшний день около 41 тыс. студентов-ординаторов и аспирантов медицинских вузов, а также около 5 тыс. волонтеров привлечены к работе с пациентами, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция.