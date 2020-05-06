В Брянской области первыми откроют магазины площадью до 100 кв. м

"Мы посмотрим 12 числа и какие-то [предприятия сектора малого бизнеса] будем открывать, но это будут не большие центры, а магазины площадью до 100 кв. метров", - сказал Богомаз.

ТАСС, 6 мая. Власти Брянской области при постепенном снятии ограничительных мер, введенных в регионе для борьбы с распространением коронавируса, в первую очередь возобновят работу небольших непродовольственных магазинов площадью до 100 кв. метров, сообщил в среду в эфире телеканала "Россия-24" глава региона Александр Богомаз. Такую возможность проработают к 12 мая.

По словам губернатора Брянской области, в настоящее время в регионе не работает ряд предприятий малого бизнеса, в том числе парикмахерские и небольшие непродуктовые магазины. Работа промышленных, строительных и сельскохозяйственных предприятий, компаний промобработки не прекращалась в условиях ограничений, связанных с пандемией.

К 6 мая в Брянской области зафиксировали 1 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 80 из них - за последние сутки. За все время в регионе 369 человек выздоровели, 14 пациентов умерли. С 7 мая все жители области будут обязаны появляться в общественных местах, в том числе на улице в защитных масках.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.