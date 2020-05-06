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Пандемия коронавируса нового типа

Помощница депутата Госдумы Максимовой рассказала о состоянии ее здоровья

По ее словам, заразившаяся коронавирусной инфекцией депутат чувствует себя гораздо лучше и идет на поправку

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Депутат Государственной думы от "Единой России" Светлана Максимова, заразившаяся коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом ТАСС в среду сообщила ее помощница.

Ранее советник спикера нижней палаты по СМИ Анастасия Кашеварова сообщила, что у Максимовой положительный тест на коронавирусную инфекцию. Она находится в областной клинической больнице в Твери.

"Кризис миновал. Она чувствует себя гораздо лучше, чем на прошлой неделе, на пути к выздоровлению. Сегодня уже даже работает", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, Максимова до госпитализации соблюдала меры профилактики - работала в маске и перчатках, постоянно мыла руки и обрабатывала их антисептиком. Родственники и помощники депутата сдали тесты на коронавирусную инфекцию, они отрицательные.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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