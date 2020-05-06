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Пандемия коронавируса нового типа

Нижегородская область подготовила план постепенного снятия ограничений при пандемии

В регионе также разработали механизм, с помощью которого предприятия смогут повышать уровень своей безопасности во время пандемии

ТАСС, 6 мая. Власти Нижегородской области подготовили план постепенного снятия ограничений в период пандемии коронавируса. Возобновление работы предприятий в регионе будет зависть от их влияния на экономику, эпидемиологической ситуации и географического расположения, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Нижегородская область выполнила поручение Владимира Путина по подготовке плана мероприятий поэтапного выхода из режима ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Я утвердил план, большая часть мероприятий которого должна быть реализована до 11 мая включительно. Мы следуем принципу дифференцированного подхода, который обозначил президент, а также предписаниям санитарных врачей и рекомендациям Минэкономразвития России", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

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По его словам, возобновление работы предприятий будет зависеть от трех факторов. Первый из них - это влияние на экономику и социальную сферу, по этому признаку все предприятия распределены на пять групп, где в группе А будут находиться компании, имеющие крайне высокое влияние на жизнеобеспечение региона, а в группе Е - низкое влияние. Второй фактор - это уровень эпидемиологической опасности по шкале от одного (минимальный) до пяти (максимальный). Третий фактор - это географическое расположение в зеленой, красной зонах или зоне карантина.

При этом во всех группах территорий без ограничений могут осуществлять деятельность предприятия, относящиеся к группам А и В (крайне важные для жизнеобеспечения области и системообразующие организации). Функционирование других предприятий зависит от их степени готовности минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

По словам Никитина, в регионе разработали механизм, с помощью которого предприятия смогут повышать уровень своей безопасности во время пандемии, в том числе через внедрение системы видеоаналитики, с ее помощью автоматически можно будет оценить работу предприятия и зафиксировать нарушения.

Взаимодействовать с предприятиями власти будут вести через портал "Карта жителя Нижегородской области". "На нем будет проводиться деление предприятий на категории и их анкетирование на предмет готовности выполнять дополнительные требования для того, чтобы начать свою работу (например, ограничение количества клиентов в помещении)", - говорится в сообщении. Как подчеркнул Никитин, эта деятельность ведется в координации с Минэкономразвития РФ и в дальнейшем может быть использована для тиражирования в других регионах.

В Нижегородской области подтверждено 3298 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 428 человек выздоровели, 16 пациентов умерли.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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