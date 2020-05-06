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В Лермонтове у дома ветерана войны прошел парад Победы

Ветеран наблюдал парад из окна своего дома, торжественное событие продлилось около 40 минут

ПЯТИГОРСК, 6 мая. /ТАСС/. Парад Победы прошел в среду в городе Лермонтове Ставропольского края у дома участника Великой Отечественной войны, сообщило управление по информполитике правительства региона.

"6 мая в городе Лермонтове состоялся парад для участника Великой Отечественной войны Нещерет Юрия Васильевича. Строевым маршем перед окнами ветерана прошли военнослужащие Пятигорского батальона оперативного назначения Росгвардии, а военный оркестр Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации исполнил песни военных лет и строевой марш. Возглавил парадный расчет командир батальона майор Николай Нестеров", - говорится в сообщении.

По данным управления, в общей сложности торжественное событие продлилось около 40 минут. Ветеран принял поздравления и подарки. Он наблюдал за шествием бойцов Росгвардии из окна своего дома.

Нещерет вступил в ряды Красной армии в августе 1942 года, когда немцы подошли к Краснодару. Наводчик 1-й батареи 134-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 38-й стрелковой дивизии награжден Орденом Отечественной войны II степени в ноябре 1943 года за выполнение боевых заданий в боях под городом Сумы. Два раза Нещерет принимал участие в форсировании реки Днепр. В апреле 1985 года был награжден Орденом Отечественной войны I степени.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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