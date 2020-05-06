Улицу рядом с крепостью Нарын-Кала в Дербенте превратят в часть пешеходного турмаршрута

МАХАЧКАЛА, 6 мая. /ТАСС/. Управление жилищно-коммунального хозяйства дагестанского Дербента объявило тендер на благоустройство и организацию общественного пространства на улице Керима Мамедбекова, которая расположена недалеко от древней цитадели Нарын-Кала. Как следует из данных портала госзакупок, стоимость работ составляет порядка 69 млн рублей.

"Выполняемые работы: "Комплексное благоустройство ул. К. Мамедбекова в г. Дербент", - говорится в документах закупки.

Начальная стоимость работ составляет 68 млн 845 тыс. 380 рублей. Финансировать работы по благоустройству улицы будут из муниципального бюджета. По данным портала госзакупок, подрядчику, который будет определен по итогам аукциона 14 мая, предстоит выполнить работы до конца 2020 года.

Как рассказал ТАСС главный архитектор Дербента Иса Магомедов, в ходе благоустройства вдоль улицы будут созданы отдельные павильоны с кухней народов Дагестана, мощение заменят на натуральный камень, установят скамейки и арт-объекты. "По Мамедбекова планируется благоустройство пешеходной зоны вдоль крепостной стены. В рамках данных работ будет заменено мощение на натуральный камень, там будут отдельные зоны, представляющие народные художественные промыслы Дагестана, в рамках этих зон будут павильоны, где будет представлена кухня народов республики. Также будут установлены малые архитектурные формы, скамейки, арт-объекты, надпись "Дербент" <...> Также в рамках проекта будет осуществлена подсветка самой крепостной стены", - сказал собеседник агентства.

Магомедов уточнил, что улица станет частью так называемой "Туристической мили" - пешеходного маршрута, который станет продолжением стен цитадели Нарын-Кала и соединит исторический центр Дербента с морем и набережной. "Вся "Туристическая миля" будет поэтапно реализовываться и превратится в пешеходный маршрут вдоль крепостной стены", - сказал главный архитектор города.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.