В Петербурге на День Победы зажгут огни на Ростральных колоннах и покажут концерт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Огни на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге зажгут в День Победы, а также проведут концерт "Музыка Победы. Тебе, Ленинград-Петербург, посвящаем", который будут транслировать в эфире городского телеканала и соцсетях. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Смольного.

"В этот день на Ростральных колоннах будут зажжены факелы. Праздничный концерт "Музыка Победы. Тебе, Ленинград-Петербург, посвящаем" в 19:00 мск будут транслировать на сайте телеканала "Санкт-Петербург" и в социальных сетях комитета по культуре", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 19:00 мск в городе будет объявлена минута молчания в память о погибших в годы войны.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщали, что в Петербурге 9 мая состоится торжественный пролет боевой авиации.

Также ко Дню Победы в акваторию Невы выведут четыре военных корабля, на которых пройдут торжественное построение экипажей, подъем флага России, Военно-морского флота и копии Знамени Победы. Также в праздновании будет задействован крейсер "Аврора", на борту которого военный оркестр исполнит песни времен Великой Отечественной войны.

В 22:00 мск над Невой будет дан праздничный артиллерийский салют. "Первый залп праздничного артиллерийского салюта из 76-мм пушки ЗИС-3 образца 1942 года даст ветеран Великой Отечественной войны. Далее поименованные залпы произведут артиллеристы Западного военного округа", - отметили в Смольном.