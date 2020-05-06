Путин поручил к 1 июня подготовить предложения об усилении санкций за лесные пожары

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к 1 июня подготовить предложения об усилении санкций за нарушения требований пожарной безопасности, приведших к лесным пожарам. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 27 апреля совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Правительству подготовить совместно с МЧС, заинтересованными органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения о внесении в законодательство изменений, направленных на повышение ответственности граждан и юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности и нанесение ущерба зданиям, сооружениям, объектам сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственным посевам и лесным насаждениям", - говорится в документе.

На совещании в конце апреля Путин поддержал идею ужесточения санкций за попытки скрыть незаконные вырубки лесными пожарами. Президент подчеркнул, что постоянное повышение ответственности не всегда ведет к изменению ситуации по существу, но согласился с необходимостью ужесточить наказание для тех, "кто совершает такие правонарушения, чтобы прикрыть другие правонарушения, например, незаконную вырубку леса".

Глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании предложил ужесточить ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, которые приводят к распространению пожаров на населенные пункты. Зиничев отметил, что складывающаяся ситуация с природными пожарами в очередной раз свидетельствует о том, что невозможно исключительно мерами профилактического характера в виде разъяснений и штрафов добиться неукоснительного и строгого соблюдения требований пожарной безопасности как гражданами, так и организациями.