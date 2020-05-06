Администрация ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву за публикации в соцсетях

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Администрация Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) объявила выговор сотруднику вуза - профессору Олегу Матвейчеву за неоднократную публикацию в соцсети Facebook сообщений, которые содержали мотивы политической вражды. Об этом в среду сообщается на сайте НИУ ВШЭ.

"Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору НИУ ВШЭ Олегу Матвейчеву за нарушение подпунктов "г" и "х" пункта 3.3 Правил внутреннего трудового распорядка Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", - говорится в сообщении.

В ВШЭ добавили, что "Олег Матвейчев неоднократно публиковал в социальной сети Facebook сообщения и реплики, содержащие мотивы политической вражды и оскорбительные слова, при этом на его странице указана аффилиация с НИУ ВШЭ".

Ранее комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике рекомендовала Матвейчеву принести публичные извинения за свое высказывание в соцсети "Фейсбук" по поводу прибывающих в РФ из стран с неблагополучной эпидситуацией, которое начиналось со слов "нужен 37-й год".

В своем посте, опубликованном 22 марта, профессор рассказал, что некоторые прибывшие в Россию из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией отказывались заполнять анкеты Роспотребнадзора. Причислив этих людей к сторонникам либеральных взглядов, профессор предложил "эвакуировать всю банду в северные края".

Комиссия пришла к заключению, что публикация содержала призывы, "мотивированные ненавистью и враждой, неприемлемые в публичных высказываниях сотрудников НИУ ВШЭ", нанесла ущерб репутации факультета и всего университета, нарушая при этом один из пунктов правил внутреннего трудового распорядка университета.