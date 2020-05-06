{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Администрация ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву за публикации в соцсетях

Отмечается, что он неоднократно публиковал сообщения и реплики, содержащие мотивы политической вражды и оскорбительные слова

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Администрация Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) объявила выговор сотруднику вуза - профессору Олегу Матвейчеву за неоднократную публикацию в соцсети Facebook сообщений, которые содержали мотивы политической вражды. Об этом в среду сообщается на сайте НИУ ВШЭ.

"Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору НИУ ВШЭ Олегу Матвейчеву за нарушение подпунктов "г" и "х" пункта 3.3 Правил внутреннего трудового распорядка Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", - говорится в сообщении.

В ВШЭ добавили, что "Олег Матвейчев неоднократно публиковал в социальной сети Facebook сообщения и реплики, содержащие мотивы политической вражды и оскорбительные слова, при этом на его странице указана аффилиация с НИУ ВШЭ".

Ранее комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике рекомендовала Матвейчеву принести публичные извинения за свое высказывание в соцсети "Фейсбук" по поводу прибывающих в РФ из стран с неблагополучной эпидситуацией, которое начиналось со слов "нужен 37-й год".

В своем посте, опубликованном 22 марта, профессор рассказал, что некоторые прибывшие в Россию из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией отказывались заполнять анкеты Роспотребнадзора. Причислив этих людей к сторонникам либеральных взглядов, профессор предложил "эвакуировать всю банду в северные края".

Комиссия пришла к заключению, что публикация содержала призывы, "мотивированные ненавистью и враждой, неприемлемые в публичных высказываниях сотрудников НИУ ВШЭ", нанесла ущерб репутации факультета и всего университета, нарушая при этом один из пунктов правил внутреннего трудового распорядка университета.

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В больнице во Владимирской области опровергли использование хлора для обработки масок
Медсестра получила ожог лица после ношения маски на рабочем месте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС