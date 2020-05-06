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Деятели культуры и ученые призвали предотвратить экологическую катастрофу

Среди подписавших соответствующее письмо - Роберт Де Ниро, Изабель Аджани, Жюльет Бинош, Михаил Барышников, Пенелопа Крус, Джейн Фонда

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Деятели культуры и ученые призвали лидеров и граждан стран мира изменить образ жизни, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном в среду в газете Le Monde.

"Пандемия COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) - это трагедия, - говорится в документе, под которым стоят подписи не менее 200 человек. - Она заставляет нас осознать всю угрозу существованию человечества. Итог ясен, простой корректировки привычек не будет достаточно, речь идет о системном кризисе". Они подчеркнули, что человечеству угрожает "экологическая катастрофа".

"Все индикаторы указывают на экзистенциальную угрозу, - считают авторы обращения. - Какой бы тяжелой ни была пандемия, речь идет об угрозе глобальной катастрофы, последствия которой не поддаются оценке".

Авторы письма призвали государства и граждан "отказаться от несостоятельной логики и работать над изменением целей, ценностей и принципов экономического развития". "Потребительская философия привела нас к отрицанию самой жизни, - полагают они. - Загрязнение воздуха, потепление климата на планете, разрушение естественных пространств ведут мир к точке невозврата".

Деятели культуры и науки указали, что в силу этих причин, а также растущего социального неравенства "трудно представить возвращение к нормальной жизни". "Необходима радикальная трансформация на всех уровнях, что требует смелости и отваги, - подчеркнули авторы. - Радикальная трансформация не может состояться без массовой и решительной поддержки. Это вопрос выживания, достоинства и сплоченности".

Среди подписавших письмо - Роберт Де Ниро, Изабель Аджани, Жюльет Бинош, Михаил Барышников, Пенелопа Крус, Джейн Фонда, Барбара Стрейзанд, Изабелла Росселлини, Моника Белуччи, Стинг, Мадонна, нобелевские лауреаты - Иоганн Дайзенхофер (химия), Жак Дюбоше (химия), Альбер Ферт (физика), Эдмон Фишер (медицина), Серж Арош (физика). Свои подписи под обращением также поставили десятки других известных актеров кино и театра, режиссеров, музыкантов, ученых и спортсменов.

Теги
МадоннаСтингСтрейзанд, БарбраФонда, ДжейнДе Ниро, РобертБинош, ЖюльетКрус, Пенелопа
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