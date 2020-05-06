Кабмин внес в Госдуму законопроект о создании архивов нотариальных документов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство в среду внесло в Госдуму законопроект о формировании архивов нотариальных документов. Текст размещен в думской электронной базе.

В пояснительных материалах указывается на то, что сейчас "порядок хранения и использования нотариальных документов законодательно не урегулирован". Фактически, эти документы хранятся у самих нотариусов, а "нахождение архивных документов в органах местного самоуправления зависит от конкретной практики, складывающейся в каждом регионе".

"В законопроекте предлагается сформировать нотариальные архивы из документов, образовавшихся при совершении нотариальных действий нотариусами, при нотариальных палатах, образованных в субъектах Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке. Если речь идет о документах, нотариальные действия с которыми производили главы местных администраций, представители местного самоуправления или сотрудники консульских учреждений, то они будут передаваться "на хранение в архивы соответственно органов местного самоуправления и Министерства иностранных дел Российской Федерации".

Законопроект обязывает нотариусов хранить и вести учет нотариальных документов. Нарушение этих требований повлечет ответственность в соответствии с Кодексом профессиональной этики нотариусов. Номенклатурные дела по истечении пяти лет, начиная со следующего года после окончания делопроизводства, подлежат передаче нотариусом в нотариальную палату, членом которой он является.

"Определенный законопроектом срок вступления в силу федерального закона - по истечении 180 дней со дня его официального опубликования - обязывает нотариальные палаты субъектов Российской Федерации принять на хранение нотариальные документы нотариусов, сложивших полномочия, не переданные другому нотариусу", - говорится в пояснительных материалах.