В Кирове проведут 1500 исследований вакцины от полиомиелита для профилактики коронавируса

По словам Васильева, в области проведут исследование, направленное на изучение живой пероральной полиомиелитной вакцины производства центра имени Чумакова в целях профилактики заболеваемости в группах высокого риска по коронавирусу.

КИРОВ, 6 мая. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. исследований проведут в Кировской области в рамках наблюдательной программы по изучению профилактической эффективности вакцины от полиомиелита "БиВак полио" в отношении нового коронавируса. Об этом в среду сообщил губернатор региона Игорь Васильев на прошедшем в режиме видеоконференц-связи заседании наблюдательного совета биотехнологического и иммунобиологического научно-образовательного центра "Биополис".

"Ожидается, что за счет выработки неспецифического иммунитета применение вакцины "БиВак полио" позволит снизить заболеваемость, что послужит поводом к внесению дополнительных показаний в инструкцию применения данной вакцины. В Кировской области планируется проведение порядка 1500 исследований", - сообщил губернатор, слова которого приводятся на сайте правительства области.

Вакцинация будет проводиться добровольцам из группы риска - это врачи поликлиник, фельдшеры, волонтеры, соцработники, продавцы магазинов, работники общественного транспорта и другие. Ректор Кировского государственного медицинского университета Лев Железнов рассказал, что уже есть добровольцы, готовые принять участие в вакцинации.

"Охватив вакцинацией контингент риска, мы попытаемся вызвать у них положительный эффект. В последующем мы рассчитываем, что заболеваемость этих лиц будет меньше, а тяжесть течения заболевания, если оно возникнет, будет легче. Подобные исследования планируется проводить в США, но, в отличие от России, у них отсутствует регистрационная живая вакцина, поэтому там они начнутся не ранее июля", - отметил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Трехстороннее соглашение

Члены наблюдательного совета НОЦ "Биополис" единогласно проголосовали за реализацию данного проекта на территории Кировской области. По словам первого зампреда правительстварегиона Дмитрия Курдюмова, уже проработан формат трехстороннего соглашения между правительством Кировской области, Кировским государственным медицинским университетом и Центром им. М. П. Чумакова, и в ближайшее время он будет представлен участникам НОЦ. "На следующей неделе можно будет приступить к реализации наблюдательной программы", - подчеркнул Курдюмов.

По данным областного правительства, центр "Биополис", который создается в Оричевском районе области, займется разработкой полного цикла производства новых препаратов, в том числе профилактических вакцин и других препаратов. В состав центра вошли Курчатовский институт, Научный центр исследований им. М. П. Чумакова РАН, Российский фонд фундаментальных исследований, Кировский государственный медицинский университет, Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Вятский государственный университет, фармацевтические компании "Нанолек" и "Инвак". В Кировской области создана компания "Инвак", которая является производителем инактивированной полиомиелитной вакцины.