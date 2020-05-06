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Пандемия коронавируса нового типа

Путин поручил обеспечить средствами защиты от коронавируса всех, кто борется с ЧП

Резерв средств защиты должен быть сформирован до 20 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал до 20 мая сформировать резерв средств защиты от коронавируса для специалистов и волонтеров, борющихся с природными и техногенным ЧП.

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"Правительству РФ совместно с МЧС России и органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить формирование в необходимом объеме резерва средств индивидуальной защиты для обеспечения работы организаций и добровольцев (волонтеров), осуществляющих предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне поручений главы государства.

Документ, составленный по итогам совещания 27 апреля у президента по ситуации с паводками и пожарами, опубликован в среду на сайте Кремля. До 1 июня кабинет министров также должен "обеспечить предоставление бесплатного питания и снабжение питьевой водой за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета работников пожарной охраны и добровольцев (волонтеров), участвующих в тушении пожаров".

Несколько поручений президента касаются финансирования работ. Так, до 1 июля правительству надлежит обеспечить "поэтапное увеличение объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на обеспечение деятельности государственных лесных инспекторов". К этому же времени следует провести "корректировку методики распределения между субъектами РФ субвенций из федерального бюджета для осуществления отдельных полномочий РФ в области лесных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов РФ в целях учета фактической потребности субъектов РФ в осуществлении мероприятий по эксплуатации и защите лесов, мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, а также потребности в пожарной технике и оборудовании". Ответственным за выполнение этих задач назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, к 1 июля Путин поручил "обеспечить дооснащение в приоритетном порядке подразделений территориальных органов МЧС России спасательной, пожарной и иной техникой специального назначения в тех субъектах РФ, в которых наиболее высокие риски возникновения пожаров и паводков". А до 15 июня кабинет министров вместе с МЧС России должны "дополнительно рассмотреть вопрос о создании межрегионального северного лесопожарного центра".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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