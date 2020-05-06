В Мурманской области проверяют информацию о выдаче врачам поврежденных защитных костюмов

"В связи с распространением в социальных сетях информации о выдаче медицинским работникам г. Колы защитных костюмов с повреждениями Министерством здравоохранения Мурманской области была инициирована служебная проверка", - говорится в сообщении.

МУРМАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Мурманской области проводит служебную проверку по сообщениям в социальных сетях о том, что медицинским работникам г. Колы выдали защитные костюмы с повреждениями, сообщает в среду оперативный штаб области.

В ведомстве уточняют, что все медицинские работники проинструктированы и четко знают, что при обнаружении повреждений на костюме необходимо получить замену и сообщить об этом в администрацию.

В настоящее время в Мурманской области сформирован запас средств индивидуальной защиты, который постоянно пополняется. Так на Мурманской областной станции скорой медицинской помощи, в структуру которой входит служба скорой помощи Кольского района, в наличии более 3 тыс. защитных костюмов, в Кольской ЦРБ - порядка 6 тыс. штук.

По данным оперативного штаба, на утро среды в Мурманской области 2 072 человека находятся на лечении с COVID-19, четыре человека умерли.

С начала пандемии коронавируса в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.