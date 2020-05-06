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Пандемия коронавируса нового типа
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Глава Минобрнауки находится на самоизоляции

В министерстве отметили, что не могут предоставить информацию о здоровье Валерия Фалькова в соответствии с федеральным законом "О персональных данных"
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков находится на самоизоляции, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства.

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"Министр, как и значительная часть сотрудников министерства, в эти дни работает в удаленном режиме и находится на самоизоляции", - сообщили в пресс-службе. При этом в министерстве отметили, что не могут предоставить информацию о здоровье министра в соответствии с федеральным законом "О персональных данных".

Также в министерстве сообщили, что в связи с профилактикой коронавируса 670 человек - 74% государственных служащих центрального аппарата министерства - переведены на дистанционный режим работы. Для остальных сотрудников в здании Минобрнауки приняты все необходимые санитарные меры.

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева, у его заместителя Дмитрия Волкова, а также у министра культуры Ольги Любимовой.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаФальков, Валерий Николаевич
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