Глава Минобрнауки находится на самоизоляции

"Министр, как и значительная часть сотрудников министерства, в эти дни работает в удаленном режиме и находится на самоизоляции", - сообщили в пресс-службе. При этом в министерстве отметили, что не могут предоставить информацию о здоровье министра в соответствии с федеральным законом "О персональных данных".

Также в министерстве сообщили, что в связи с профилактикой коронавируса 670 человек - 74% государственных служащих центрального аппарата министерства - переведены на дистанционный режим работы. Для остальных сотрудников в здании Минобрнауки приняты все необходимые санитарные меры.

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева, у его заместителя Дмитрия Волкова, а также у министра культуры Ольги Любимовой.