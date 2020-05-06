В Петербурге начали дополнительные выплаты медикам за лечение пациентов с коронавирусом

"В Санкт-Петербурге с 6 мая начинается осуществление стимулирующих выплат медработникам, принимающим участие в лечении больных коронавирусной инфекцией. Выплата осуществляется в соответствии с количеством фактически отработанного времени, исходя из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку", - отметили в пресс-службе.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербург получил из федерального бюджета более 850 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые участвуют в лечении пациентов с коронавирусом. Как сообщила пресс-служба городской администрации в среду, эти выплаты уже начались.

"В апреле на стимулирующие выплаты медработникам направлено 221 млн рублей из федерального бюджета и 50 млн по решению Правительства Санкт-Петербурга из городского бюджета. Кроме того, федеральный центр выделил еще 635,34 млн рублей для выплат за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, которые непосредственно участвуют в оказании медицинской помощи гражданам с COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы.

Размер выплат установлен федеральным правительством в зависимости от занимаемой должности в размере от 20 до 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности.

Дополнительные выплаты медикам

В Петербурге утверждены также дополнительные выплаты из резервного фонда города - компенсации медицинским работникам, заразившимся коронавирусом при выполнении их обязанностей. Как пояснили ТАСС в пресс-службе городской администрации, эта мера поддержки введена в Санкт-Петербурге в дополнение к тем доплатам, которые получают медики, работающие с зараженными пациентами. Первый транш в 30 млн рублей из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга на выплату пострадавшим медикам выделен.

Относительно порядка этих выплат правозащитный центр "Единой России" 5 мая направил запрос в прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой проверить информацию СМИ о том, что медикам города, заразившимся коронавирусом, для получения специальных выплат якобы надо доказывать связь заболевания с исполнением профессиональных обязанностей. Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто опроверг эту информацию, подчеркнув, что оформление требует "минимального, но необходимого количества документов".

По мнению депутата Госдумы от Санкт-Петербурга, единоросса Владимира Катенева, введение таких выплат городом - "дань уважения нашим врачам, которые сейчас находятся на передовой борьбы с вирусом". Он рассказал ТАСС, что изучил механизм предоставления этих выплат городом и также пришел к выводу, что набор документов минимален, а четкий контроль за процедурой предусмотрен федеральным законодательством. "Это бюджетные деньги, и выделение дополнительных выплат - это не просто акция по раздаче подарков, здесь особенно важно, чтобы деньги дошли тем, кому они полагаются по закону, и это требует определенных процедур по законодательству", - подчеркнул он.

"Я изучил механизм, как это действует в Санкт-Петербурге - решения о выделении выплат принимает комиссия из числа сотрудников самого лечебного учреждения. По сути, это не более чем внутреннее решение учреждения, набор документов минимален, это подтверждение того, что человек действительно работает в данной организации", - сказал депутат.

Поддержка регионов на контроле

Ранее в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проинформировал президента РФ Владимира Путина о мерах поддержки медицинских работников, в том числе о подготовке указа о дополнительных гарантиях. "В соответствии с вашим поручением о страховании жизни и здоровья медицинских работников подготовлен и согласован проект указа о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников, которым предусмотрены страховые выплаты", - сообщил министр президенту, уточнив, что речь идет о врачах, среднем и младшем персонале, персонале медицинских организаций, водителях автомобилей скорой помощи. "Для организации оказания медицинской помощи предпринят в том числе ряд мер, которые позволили фактически функционально изменить систему оказания помощи", - добавил он.

Мурашко также отметил, что правительство направило средства на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда при оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией для региональных выплат медицинским работникам и сотрудникам медицинских организаций Минздрава, ФМБА России, Минобрнауки. До всех регионов средства доведены с запасом, сообщил он.