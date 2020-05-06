Число заразившихся коронавирусом военных в российской армии достигло 1506

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 6 мая в российской армии и военных учебных заведениях достигло 3 285 человек, из них 1 506 - это военнослужащие вооруженных сил, говорится в опубликованном в среду бюллетене Минобороны.

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"В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 6 мая с. г. установлено 1 506 военнослужащих с положительными результатами", - говорится в документе.

По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 228 воспитанников довузовских учебных заведений, 1 182 случая заражения выявлено в вузах Минобороны. Среди гражданских служащих военного ведомства зафиксировано 369 случаев заражения.

Из числа военнослужащих четверо находятся в тяжелом состоянии, еще девять в состоянии средней тяжести, остальные переносят заболевание без симптомов.

При этом среди военнослужащих ВС РФ выздоровели 179 человек, сняты с контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования 1 746.

Среди военнослужащих, курсантов и слушателей военных вузов выздоровело 222 человека, снято с контроля медиков 1 385 человек. Среди воспитанников довузовских учреждений Минобороны выздоровели 80 человек, из числа гражданского персонала Минобороны 27, сняты с контроля медиков 213 и 721 человек соответственно.