Посол Германии в России призвал чтить память о войне и передавать ее будущим поколениям

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Историческая память о войне должна быть сохранена и передана будущим поколениям, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны. Об этом заявил в среду посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, видеообращение которого размещено на странице германского посольства в Facebook.

"Даже спустя 75 лет необходимо сохранять память и передавать ее будущим поколениям - память о том, что произошло и что никогда больше не должно повториться", - подчеркнул дипломат.

"В эти дни мы вспоминаем об окончании одной из самых ужасных воин, развязанной нацистской Германией, и принесшей колоссальные страдания Европе и всему миру, а также людям в самой Германии. Спустя 75 лет необходимо сохранять память и передавать ее будущим поколениям. Память о том, что произошло и что никогда больше не должно повториться", - отметил посол Германии в РФ.

По его словам, для немцев "эта память была и остается болезненной и горькой". "Убежден, что после окончания этой темнейшей главы нашей истории, Германия вновь смогла стать уважаемым членом международного сообщества, потому что мы научились смотреть на наше прошлое искренним и честным взглядом. Это отношение к памяти является частью нашего сегодня, - продолжил он. - Память служит уроком, нашедшим отражение в важнейшей фразе нашего основного закона - "достоинство человека неприкосновенно".

"Память является долгом и предостережением, что ни одна страна, ни одна нация не может убежать от своей истории. Готовность принять неприукрашенную историческую правду - это необходимое условие примирения", - сказал дипломат.

Важность примирения

"В начале нынешнего юбилейного года я принял участие в ряде мероприятий в память о жертвах Холокоста, побывав в бывшем Сталинграде, в Москве, в Екатеринбурге. Для меня волнительно ощущать значение примирения. Это были многочисленные общие жертвы", - напомнил фон Гайр.

"Освенцим, Берлин были освобождены советскими войсками, Дахау и Мюнхен - американскими. В Торгау (в 1945 году на Эльбе) встретились солдаты двух стран (СССР и США - прим. ТАСС). На руинах Европы стало возможно начало примирения также благодаря британским и французским союзникам. На протяжении многих лет мы были свидетелями масштабных проектов, символических встреч", - сказал он.

Посол отметил, что 75 лет назад "Победа стала возможной благодаря общим усилиям". "Задача по формированию мирного будущего планеты также была общей. И за решение этой задачи мы и сегодня несем общую ответственность, - убежден дипломат. - Стремление к общности должно доказать эффективность на фоне многочисленных вызов, наполняющих мир в эпоху глобализации, войн, конфликтов, вопросов климата и пандемии".

"Память демонстрирует ценность доброго и ориентированного на будущее доверительного взаимодействия людей в Германии и России", - заключил посол.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.