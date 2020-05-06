Более 11 тыс. семей получили выплаты на детей до трех лет в Ивановской области

ИВАНОВО, 6 мая. /ТАСС/. Свыше 11 тыс. семей в Ивановской области получили по 5 тыс. рублей на детей до трех лет. Всего жители региона подали более 14 тыс. заявлений, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

Средства выплачиваются из федерального бюджета на период с апреля по июнь 2020 года и положены всем семьям с детьми в возрасте до трех лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

"Выплата обеспечивается из федерального бюджета и не уменьшает размер материнского капитала. Если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, если два - 10 тыс. рублей в месяц и так далее", - пояснили в пресс-службе.

Получить деньги могут все семьи области, вне зависимости от доходов семьи, наличия работы и получения зарплаты, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Оформить выплату можно в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда РФ или портале госуслуг до 1 октября 2020 года.