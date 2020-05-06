{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 11 тыс. семей получили выплаты на детей до трех лет в Ивановской области

Сумма выплаты составил 5 тыс. рублей

ИВАНОВО, 6 мая. /ТАСС/. Свыше 11 тыс. семей в Ивановской области получили по 5 тыс. рублей на детей до трех лет. Всего жители региона подали более 14 тыс. заявлений, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

Средства выплачиваются из федерального бюджета на период с апреля по июнь 2020 года и положены всем семьям с детьми в возрасте до трех лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

"Выплата обеспечивается из федерального бюджета и не уменьшает размер материнского капитала. Если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, если два - 10 тыс. рублей в месяц и так далее", - пояснили в пресс-службе.

Получить деньги могут все семьи области, вне зависимости от доходов семьи, наличия работы и получения зарплаты, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Оформить выплату можно в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда РФ или портале госуслуг до 1 октября 2020 года.

Теги
РоссияИвановская область
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Посол Германии в России призвал чтить память о войне и передавать ее будущим поколениям
Геза Андреас фон Гайр подчеркнул, что произошедшее никогда не должно повториться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС