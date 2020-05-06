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Путин поручил выделить средства на восстановление дорог в ДФО после паводка

Поручение должно быть выполнено до 1 июля

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями субъектов профинансировать восстановление в четырех дальневосточных регионах транспортной инфраструктуры, пострадавшей во время паводка 2018-2019 годов. Как сообщается в среду на сайте Кремля, поручение дано по итогам совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Приморского края, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по восстановлению в указанных субъектах РФ транспортной инфраструктуры, пострадавшей в ходе паводков, произошедших в 2018-2019 годах", - говорится в перечне поручений.

Поручение должно быть выполнено в срок до 1 июля 2020 года.

В 2019 году в Приамурье подтопило 135 населенных пунктов, 329 фермерских хозяйств. В Хабаровском крае в зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов, пострадали крупнейшие города региона Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В Приморском крае оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1,3 тыс. домов, однако Приморье оказалось единственным регионом, где непригодных для проживания домов выявлено не было.

В начале октября 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с властями пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока принять меры по ликвидации последствий. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что намерен лично проверить качество строительства водозащитных сооружений и работ по предотвращению последствий паводка.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДальний Восток
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