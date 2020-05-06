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Режим международного медкластера могут распространить на часть острова Русский в Приморье

Это позволит открыть там подразделения и филиалы иностранных клиник, привлекать зарубежных специалистов, использовать лекарства и методики, доказавшие эффективность за рубежом

ТАСС, 6 мая. Минвостокразвития предлагает организовать медицинский кластер на острове Русском в Приморье, распространив на него особый режим, который сейчас действует только в кластере в "Сколково". Соответствующий законопроект опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Президент РФ Владимир Путин в конце сентября поручил представить предложения по созданию в ДФО медицинского кластера для обеспечения инновационной деятельности в здравоохранении.

"Законопроект предусматривает организацию деятельности международного медицинского кластера на территории острова Русский (Приморский край) с распространением на новую территорию действия положений федерального закона 160-ФЗ ("О международном медицинском кластере"), с соблюдением тех же стандартов, принципов управления и регулирования, порядка взаимодействия с участниками проекта, как и на территории инновационного центра "Сколково", - говорится в пояснительной записке.

Особый режим позволит открывать на Русском подразделения и филиалы иностранных клиник, привлекать зарубежных специалистов, использовать лекарства и методики, доказавшие эффективность за рубежом, без дополнительной сертификации в РФ.

Предполагается, что не вся территория Русского будет относиться к медкластеру. Утвержденная в 2017 году концепция развития острова предполагает создание вблизи кампуса Дальневосточного федерального университета технико-внедренческого парка общей площадью более 80 тыс. кв. метров, на его территории и планируется создать медкластер. "Границы международного медицинского кластера будут устанавливаться правительством РФ при его создании", - уточняется в документе.

Проект закона предусматривает, что по решению кабмина может быть создана самостоятельная управляющая компания, которая будет обеспечивать функционирование медкластера и управление им на территории острова Русского. Как отмечается в пояснительной записке, статус международного медкластера придаст новый импульс развитию острова и Дальнего Востока в целом.

О медкластере в "Сколкове"

Московский международный медицинский кластер, строящийся на территории "Сколково", - крупнейший медицинский инфраструктурный проект в стране. Его уникальность в том, что клиники из стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), могут оказывать медпомощь, применять препараты и оборудование на территории кластера без сертификации в РФ, если имеют все разрешительные документы на них в своей стране.

Работа международного медицинского кластера регулируется отдельным федеральным законом, который был принят в 2015 году.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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