В СКФО число заразившихся коронавирусом превысило 7,5 тыс.

Уже в трех регионах округа число заразившихся коронавирусом перевалило за 1 тыс. человек. "Лидером" является Дагестан - 2 267 инфицированных, пятое место по России. За сутки число заразившихся в этой республике выросло еще на 181. В республике 15 человек умерли, 356 выздоровели. В Минздраве республики такой рост объясняют несоблюдением жителями режима самоизоляции.

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 мая. /ТАСС/. Более 7,5 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено на Северном Кавказе с начала пандемии, в регионах округа умерли 85 человек, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в округе. В ряде регионов начали вводить масочный режим, в связи с этим организована бесплатная раздача масок. При этом в регионах начинают прорабатывать вопрос о постепенном снятии ограничений, введенных из-за пандемии.

На втором месте в округе - Северная Осетия (1 253 случая). Рост выявленных случаев заражения в республике связывают с проведенной 20 апреля незаконной акцией протеста против режима самоизоляции. При этом только в Ардонской районной больнице у 24 медицинских работников выявили коронавирус, сообщается в официальном аккаунте Ардонского района в Instagram. Болезнь протекает у них бессимптомно, они находятся дома на самоизоляции.

На третьем месте в округе - Ингушетия (1 018 случаев). В Ставропольском крае за сутки число заболевших выросло на 40 человек, всего зафиксировано 864 случая. В Чечне общее число заразившихся достигло 645.

В Кабардино-Балкарии 925 случаев, только за сутки их число увеличилось на 105, а за четверо суток - на 381. Рост заболеваемости в КБР связывают с семейным типом распространения инфекции и увеличением количества тестируемых, сообщила ТАСС представитель регионального оперативного штаба Лилия Шомахова.

Меньше всего зараженных выявлено в Карачаево-Черкессии. Всего за сутки зарегистрировано четыре случая, за весь период - 457.

Режим "в масках"

В ряде регионов округа вводится масочный режим при посещении общественных мест, жителям в связи с этим бесплатно раздают маски. "В любом общественном месте, где на одной территории находится больше одного человека, ношение медицинских масок с этих пор является обязательным. Походы в магазин, поездки в транспорте и передвижения по улице не являются исключением. В противном случае законом предусмотрен штраф", - сообщил председатель парламента республики, руководитель Оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Чечне Магомед Даудов.

Маски в Чечне раздает Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В Ингушетии с 1 мая рекомендовано носить маски, в республике также раздают средства индивидуальной защиты органов дыхания. В течение нескольких дней пешеходов, водителей и пассажиров автотранспорта обеспечат 10 тыс. защитными маскам. Раздача будет проходить на улицах и перекрестках, считавшихся до осложнения эпидемиологической ситуации оживленными, магазинах, аптеках. Также маски рекомендовано носить в КБР.

В Дагестане нет масочного режима, но, например, глава Дербента Хизри Абакаров ввел такой режим. Всем жителям рекомендуется носить маски в местах общего пользования. К ним относятся магазины, аптеки, общественный транспорт, включая такси, все предприятия, которые продолжают работу и любые медучреждения.

С 7 мая жители КЧР и граждане, прибывающие из-за рубежа и регионов России, должны носить маски во всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу.

Вместе с тем в ряде регионов вскоре планируют постепенно смягчать ограничительные меры, введенные ранее для нераспространения коронавируса. Как заявил и.о. главы Пятигорска Дмитрий Ворошилов, введенный в конце апреля карантин позволил городу предотвратить вспышку инфекции. Теперь в городе планируют возобновить работу крупных продуктовых рынков. Такая мера, по мнению властей города, позволит сдержать рост цен на продукты питания в розничных магазинах города, а также даст возможность жителям Пятигорска приобретать свежие продукты питания по приемлемым ценам.

Также рассматривается возможность открытия организаций, обеспечивающих деятельность других жизненно важных отраслей города. В будущем планируется поэтапно завершить карантинные меры в Пятигорске.