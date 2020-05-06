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Пандемия коронавируса нового типа

Крымский вице-премьер извинился за нарушение самоизоляции и попросил оштрафовать его

Евгений Кабанов сообщил, что прогулялся по лесу и назвал этот поступок необдуманным

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов в прямом эфире на телевидении принес извинения за нарушение режима самоизоляции и попросил выписать ему штраф за прогулку по лесу в период запрета из-за пожарной опасности.

"Необдуманный мой был поступок в выходной - прогуляться по лесу. В полной мере осознаю ответственность. Сегодня обратился в Министерство экологии Республики Крым для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа. Еще раз извиняюсь перед всеми жителями, кто находится на самоизоляции", - сказал Кабанов в прямом эфире программы "#авдеев" на телеканале "Крым 24".

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Чиновник также добавил, что по роду службы даже в период пандемии регулярно посещает леса, поля и берегоукрепительные сооружения. "Потому что масса объектов по ФЦП (Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя, исполнение которой курирует Кабанов). Но это действительно был выходной, поэтому посыпаю голову пеплом", - отметил вице-премьер.

В Крыму по состоянию на 6 мая зарегистрировано 160 случаев новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 889 человек: дома находятся 944 человека, в стационарах -137, изолированы в обсерваторы - 808. Выздоровели 40 человек.

С 30 марта в Крыму действует запрет на посещение лесов после того, как в выходные дни в них зафиксировали 7,5 тыс. отдыхающих на фоне призывов к самоизоляции из-за нового коронавируса. С 10 апреля на всей территории полуострова также установлен особый противопожарный режим.

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РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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