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В заповеднике "Черные земли" в Калмыкии обнаружили краснокнижного сайгачонка-альбиноса

Ему полторы недели

ЭЛИСТА, 6 мая. /ТАСС/. Редкий для степи сайгачонок-альбинос, рожденный на территории единственного в Калмыкии государственного природного биосферного заповедника "Черные земли", обнаружен сотрудниками научного отдела, сообщил ТАСС в среду директор заповедника Батаар Убушаев.

До 2014 года численность сайгаков в мире стабильно снижалась: популяция в Северо-Западном Прикаспии сократилась за 20 лет почти в 50 раз - с 250 тыс. до 4,5 тыс. особей. Главным фактором, приведшим к катастрофическому снижению численности сайгака, стало избирательное браконьерство в отношении самцов. Сейчас сайгаки, занесенные в Красную книгу РФ в 2017 году, обитают на территории страны только в Калмыкии и Астраханской области, также популяции этих животных есть в Казахстане, Узбекистане, на западе Монголии.

"Среди взрослых особей белые сайгаки встречаются очень редко: лишенные маскирующей окраски, они хорошо видны в степи и привлекают повышенное внимание многочисленных хищников - орлов и волков. В нашем заповеднике обитает единственная молодая самочка-альбинос, и вот во время мониторинговых работ сотрудники научного отдела зафиксировали еще и сайгачонка-альбиноса", - сказал директор заповедника.

В этом году отел сайгаков начался раньше среднемноголетних сроков. Сайгачонку всего лишь полторы недели, и с каждым днем его шансы выжить увеличиваются. По калмыцким преданиям, сайгаки-альбиносы отмечены Белым старцем - Цаган-Аавой, покровителем всех животных в степи, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что специалисты регионального отделения "Российский Кавказ" WWF России с помощью беспилотных летательных аппаратов установили численность сайгаков, обитающих в степях Северо-Западного Прикаспия. По итогу наблюдений их оказалось не менее 6,4 тыс. особей.

Площадь заповедника "Черные земли", созданного в 1990 году, составляет 121,1 тыс. га. На сегодняшний день в заповеднике четыре экологических тропы - "Птицы озера Маныч-Гудило", "Тропой сайгака", "Тюльпаны Маныча" и "Меклетинские розовые озера". На них можно увидеть множество видов животных и птиц, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения - сайгаков, журавлей-красавок, розовых пеликанов, колпиц, краснозобых казарок, степных орлов, множество видов околоводных, водоплавающих и степных птиц.

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