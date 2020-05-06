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Пентагон разместил заказ на производство более чем 300 млн респираторов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Министерство безопасности США совместно с министерством здравоохранения и социальных служб подписало контракт с американской корпорацией 3M на сумму 126 млн долларов, который призван обеспечить производство 312 млн респираторов класса N95 в течение года. Соответствующее заявление в среду размещено на сайте ведомства.

По словам министра обороны США Марка Эспера, заказ на производство респираторов, которые предполагается использовать в защите от заражения коронавирусом, получила крупная американская корпорация 3М. Планируется, что маски будут поставляться ежемесячно в количестве 26 млн.

Корпорация 3M (штаб-квартира находится в Миннесоте, США) производит товары в сфере промышленности, здравоохранения, электроники, энергетики, транспорта, строительства, а также выпускает товары народного потребления.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 71,5 тыс. человек.

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