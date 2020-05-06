В Петербурге создадут отделение для онкобольных с коронавирусом на базе онкодиспансера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга прорабатывает вопрос о создании отделения для онкобольных с коронавирусом на базе городского онкологического диспансера. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе комитета.

"Комитетом по здравоохранению прорабатывается вопрос о создании отделения для онкобольных c подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции на базе Городского онкодиспансера на проспекте Ветеранов, 56. Предполагается, что это будет изолированное отделение с системой шлюзов. Оказание помощи больным с онкологическими диагнозами на базе учреждения будет продолжено", - отметили в комитете.