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В Петербурге создадут отделение для онкобольных с коронавирусом на базе онкодиспансера

В Комитете по здравоохранению города сообщили, что это будет изолированное отделение с системой шлюзов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга прорабатывает вопрос о создании отделения для онкобольных с коронавирусом на базе городского онкологического диспансера. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе комитета.

"Комитетом по здравоохранению прорабатывается вопрос о создании отделения для онкобольных c подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции на базе Городского онкодиспансера на проспекте Ветеранов, 56. Предполагается, что это будет изолированное отделение с системой шлюзов. Оказание помощи больным с онкологическими диагнозами на базе учреждения будет продолжено", - отметили в комитете.

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Онкоцентр размещается на двух базах: на проспекте Ветеранов и на 2-й Березовой аллее. Коечная мощность учреждения составляет 813 коек, которые развернуты в 12 отделениях, в том числе 186 коек в дневном стационаре. По данным на официальном сайте, в диспансере проводятся более 16 тыс. хирургических вмешательств в год. В 2019 году более 44,5 тыс. пациентов получили специализированную помощь в условиях дневного и круглосуточного стационара.

По последним данным, в Петербурге выявлено 5 884 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 532 человека, умерли 40.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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