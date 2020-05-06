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Пандемия коронавируса нового типа

Планшеты для учебы получат более тысячи школьников в Ярославской области

Гаджеты закупили на средства из внебюджетных источников

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Школьники в Ярославской области, не имеющие дома компьютеров, получат планшеты для учебы в удаленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Во всех муниципальных районах началась выдача школьникам планшетов, необходимых для учебы в удаленном режиме. Гаджеты, закупленные по инициативе губернатора Дмитрия Миронова за счет внебюджетных источников, бесплатно получат 1 015 человек", - говорится в сообщении.

Планшеты получат школьники, у которых нет техники, необходимой для учебы в удаленном режиме. Ранее ребята учились только с помощью учебников и рабочих тетрадей, учителя передавали им задания на бумажных носителях. Теперь школьники смогут пользоваться планшетами с диагональю не менее 25 см и операционной памятью не менее 2 Гб.

"Сейчас очень важный этап обучения - повторение и закрепление материала, пройденного за весь учебный год. Хорошей помощью в этом станет доступ к образовательным сайтам и другие возможности интернета. Особенно для выпускников, готовящихся к государственной итоговой аттестации", - цитирует пресс-служба заместителя директора департамента образования Ярославской области Александра Гудкова.

Планшеты уже переданы школами, техника будет снабжена активированными и оплаченными сим-картами. После снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, планшеты будут использоваться школами в образовательном процессе. Всего в Ярославской области в настоящий момент 134 тыс. школьников.

По данным на 6 мая, в Ярославской области количество зараженных коронавирусной инфекцией с начала пандемии составляет 880 человек. За все время выздоровело 128 человек, умерли 11.

Теги
РоссияЯрославская областьПандемия коронавируса нового типа
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