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МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

Это произошло после выхода сюжета о ситуации с коронавирусом в Белоруссии

МИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации телевизионную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации в республике с коронавирусом. Об этом сообщил в среду телеканал "Беларусь 1".

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. "Как суверенная страна Беларусь имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно, например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете семь в штук. Это перебор, господа", - отметили в эфире "Беларусь 1".

Как уточнил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, "комиссия МИД Беларуси 6 мая лишила аккредитации двух сотрудников корпункта российского Первого канала в соответствии с законом о СМИ и положением об аккредитации". Он пояснил, что "решение принято в связи с распространением информации, не соответствующей действительности". По словам Глаза, аккредитационные карточки сотрудников канала аннулированы с сегодняшнего дня.

В посольстве РФ в Белоруссии заявили ТАСС, что пока не будут комментировать сложившуюся ситуацию вокруг работы Первого канала, ожидая официального документа о решении белорусских властей в отношении журналистов.

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БелоруссияРоссия
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