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"Телеспорт груп" просит Мосгорсуд о постоянной блокировке Чемпионат.com

Акционерное общество утверждает, что имело место нарушение авторских прав

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Акционерное общество "Телеспорт груп" просит Мосгорсуд на постоянной основе заблокировать портал Чемпионат.com за нарушение авторских прав. Как уточнили ТАСС в среду в пресс-службе суда, соответствующий иск был подан против владеющего сайтом ООО "Рамблер групп".

"Телеспорт груп" просит ограничить доступ к сайту www.championat.com на постоянной основе в связи с неоднократным и неправомерным размещением результатов интеллектуальной деятельности истца, взыскать с ответчика судебные расходы - госпошлину в размере 6 тыс. рублей", - сказал сотрудник суда.

По его словам, иск касается размещения трансляций, записей и фрагментов записей чемпионата России по вольной борьбе 2019 года, проходившего в Сочи с 4 по 8 июля.

"22 мая 2020 года в Московском городском суде состоится беседа по рассмотрению искового заявления АО "Телеспорт груп" к ООО "Рамблер групп", - уточнил собеседник агентства.

21 апреля Мосгорсуд удовлетворил заявление "Телеспорт груп" о принятии предварительных обеспечительных мер по иску, обязав Роскомнадзор прекратить создание технических условий для размещения, распространения и иного использования объектов авторских прав истца на портале.

В ходе судебного процесса в рамках дела истец может более четко сформулировать свои требования, заявив в том числе о нанесенном ущербе компании.

Матчи чемпионата Италии

Этот иск "Телеспорт груп" к Rambler является уже вторым. В конце октября 2019 года Мосгорсуд взыскал с интернет-холдинга в пользу компании более 1,5 млн рублей и расходы на уплату госпошлины и услуги нотариуса за нарушение прав на записи матчей чемпионата Италии по футболу.

Как отмечалось в иске, "Телеспорт груп" владеет исключительными правами на показ матчей чемпионата Италии по футболу сезонов 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 годов. Истец просил взыскать 235 млн рублей за 47 случаев нарушения прав.

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