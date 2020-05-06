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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт рассказал, когда появляются антитела к болезни у пациентов с коронавирусом

По мнению иммунолога Григория Ефимова, речь идет примерно о 20-24 днях

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Антитела к коронавирусу могут вырабатываться у человека с четвертого дня после появления симптомов заражения. При этом, к 20-24 дню они появляются почти у всех пациентов, сообщил в среду заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Минздрава РФ, иммунолог Григорий Ефимов.

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"У некоторых больных антитела могут появляться с четвертого дня от начала заболевания, от симптомов, которые человек сам описал и считает началом заболевания. На 14 день где-то у половины пациентов они есть, а к 20-24 дню это почти 100% пациентов, которые имеют антитела", - сказал он в среду в эфире телеканала "Доктор".

Ефимов также считает, что тест на наличие антител к коронавирусу стоит сдавать только тем, у которых есть для этого основания. "[Например, если люди] могли переболеть этой инфекцией, у них был известен контакт с инфицированным пациентом, или они вернулись из страны, где была выпушка заболевания, либо у них были какие-то очень похожие характерные симптомы. или по той или ной причине анализ на сам вирус или вообще не проводился, или есть основания считать, что он мог быть ложноотрицательным", - пояснил эксперт.

Антитела могут сохранятся в организме человека достаточно долгое время, а тест поможет доказать, что человек уже переболел коронавирусом, рассказал Ефимов. При этом он добавил, что и такой тест в порядка 5% случаев может дать ложноположительный результат.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране зарегистрированы две тест-системы, определяющие наличие у человека иммунитета к коронавирусу. В частности, разработанная НМИЦ гематологии Минздрава РФ и Институтом молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, а также Федеральным медико-биологическим агентством.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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