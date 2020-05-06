Эксперты проверят покончившего с собой миллиардера Босова на алкоголь и наркотики в крови

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Судмедэксперты установят, находился ли в состоянии алкогольного или наркотического опьянения покончивший с собой миллиардер, совладелец угольных компаний "Востокуголь" и "Сибантрацит" Дмитрий Босов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Будет проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой также будет проверено наличие в крови Босова алкоголя или наркотиков", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что миллиардер не оставил предсмертной записки. По словам собеседника, родственники Босова подтверждают, что он был один и покончил с собой.

В среду представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что 6 мая тело 52-летнего местного жителя было обнаружено на территории домовладения в селе Усово. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются причины его самоубийства.