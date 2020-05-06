{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Больницу в Тольятти переоборудуют для лечения пациентов с коронавирусом

В медучреждение доставили оборудование и защитные костюмы для персонала

САМАРА, 6 мая. /ТАСС/. Городскую больницу № 4 в городе Тольятти Самарской области переоборудуют в госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом. Таким образом, в регионе дополнительно появится более 250 коек, говорится в сообщении регионального правительства, распространенном в среду.

"С 8 мая людей, зараженных новой коронавирусной инфекцией, начнут лечить в тольяттинской городской больнице № 4", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В больницу доставлено необходимое оборудование и медикаменты, медперсонал прошел обучение и получил защитные костюмы.

Ранее для лечения заразившихся в Самарской области развернули инфекционный госпиталь на 650 коек на базе областной больницы им. Середавина в Самаре. В Тольятти пациентов сейчас доставляют в городскую больницу № 5.

В новом госпитале будет 120 коек с кислородом, две с неинвазивными аппаратами ИВЛ и 10 - с инвазивными, 120 коек без кислорода.

В Самарской области выявлены 676 заразившихся коронавирусом, 81 случай был зафиксирован в среду. В Тольятти 179 заразившихся, 14 были выявлены в среду. По выздоровлению выписаны 75 человек, шестеро умерли.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Бразильский Сан-Паулу объявит бессрочный траур по жертвам коронавируса
От коронавирусной инфекции в стране умер 7 921 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС