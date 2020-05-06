Больницу в Тольятти переоборудуют для лечения пациентов с коронавирусом

"С 8 мая людей, зараженных новой коронавирусной инфекцией, начнут лечить в тольяттинской городской больнице № 4", - говорится в сообщении.

САМАРА, 6 мая. /ТАСС/. Городскую больницу № 4 в городе Тольятти Самарской области переоборудуют в госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом. Таким образом, в регионе дополнительно появится более 250 коек, говорится в сообщении регионального правительства, распространенном в среду.

В больницу доставлено необходимое оборудование и медикаменты, медперсонал прошел обучение и получил защитные костюмы.

Ранее для лечения заразившихся в Самарской области развернули инфекционный госпиталь на 650 коек на базе областной больницы им. Середавина в Самаре. В Тольятти пациентов сейчас доставляют в городскую больницу № 5.

В новом госпитале будет 120 коек с кислородом, две с неинвазивными аппаратами ИВЛ и 10 - с инвазивными, 120 коек без кислорода.

В Самарской области выявлены 676 заразившихся коронавирусом, 81 случай был зафиксирован в среду. В Тольятти 179 заразившихся, 14 были выявлены в среду. По выздоровлению выписаны 75 человек, шестеро умерли.