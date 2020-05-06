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В Удмуртию поступила специализированная лесопожарная и лесохозяйственная техника

Общая сумма техники составила 56,3 млн рублей

ИЖЕВСК, 6 мая. /ТАСС/. Специализированная техника, которую применяют в том числе при подготовке почвы для создания лесных культур, а также используют в целях предупреждения пожаров, поступила в Удмуртию в рамках национального проекта "Экология", сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Александр Бречалов.

"Благодаря национальному проекту "Экология" в Удмуртию поступила партия специализированной техники: 20 единиц лесопожарной техники и пять единиц лесохозяйственной техники на общую сумму 56,3 млн рублей", - написал Бречалов.

По его словам, автомобили используют при подготовке почвы для создания лесных культур, доставке личного состава к месту проведения работ, а также в мероприятиях по предупреждению лесных пожаров. В перечне техники - бортовые автомобили ГАЗ для перевозки крупных грузов, тягачи с полуприцепами для доставки гусеничной техники, легковые машины высокой проходимости для обнаружения лесных пожаров и ликвидации небольших возгораний.

Технику распределили между филиалами "Удмуртлеса" в нескольких районах республики, в том числе Воткинском, Глазовском, Завьяловском, Можгинском и Сюмсинском. "В прошлом году Удмуртия впервые за 7 лет обновила технику - на эти деньги была закуплена 51 единица спецтранспорта и 128 единиц оборудования", - напомнил глава региона.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов, среди которых федеральный проект "Сохранение лесов". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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