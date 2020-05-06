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В Ростуризме заявили, что план восстановления туризма после пандемии почти готов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Разработка плана по восстановлению туристической отрасли после снятия введенных из-за коронавируса ограничений находится на финальной стадии. Об этом сообщила в среду глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас такой план [по восстановлению туризма после снятия ограничений находится] в высокой степени степени готовности. Мы сейчас вместе с Минэкономразвития находимся в стадии его обсуждения с Роспотребнадзором, с гостиничной отраслью мы его проговорили", - сказала она.

"Ситуация может быть разной от региона к региону, и тут действительно большая ответственность будет ложиться на губернаторов, которые на местах должны принимать определенные решения. Но в целом мы понимаем, как мы можем выходить из карантинных мер. Мы ждем, когда ситуация начнет нормализовываться", - добавила глава Ростуризма.

Догузова отметила, что каждое десятое место в мире создается в сфере туризма и в индустрии гостеприимства. В одной России в ней напрямую заняты как минимум 2,5 млн человек, уточнила она. "Только 1,6 млн работают в гостиничной индустрии. В высокий сезон <...> количество мест увеличивается в 1,5-2 раза, то есть где-то 4,5-5 млн у нас в высокий сезон с мая по сентябрь занято в индустрии гостеприимства и в туризме", - пояснила собеседница телеканала.

При этом сейчас, по ее данным, загрузка отелей в России составляет 2-3%, поэтому работники этой сферы вынуждены либо работать в удаленном режиме, либо уходить в отпуск.

"Будем смотреть на эпидемиологическую ситуацию в стране. Конечно, будем ориентироваться на Роспотребнадзор, потому что здоровье и жизни людей для нас в абсолютном приоритете. Но я считаю, что надежда остается. Мы очень рассчитываем и делаем все возможное, чтобы лето для наших граждан состоялось", - добавила Догузова.

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