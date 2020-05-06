Российские дети прибыли на лечение в Швейцарию в рамках гуманитарной акции

ЖЕНЕВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Пять российских детей с ретинобластомой - раком сетчатки, нуждающихся в срочном лечении в клинике в Лозанне, прибыли в среду в Швейцарию в рамках гуманитарной акции, инициированной посольством этой страны в Москве в сотрудничестве с МИД России. На летном поле в международном аэропорту Куантрен детей встретили швейцарские дипломаты и журналисты двух стран, включая корреспондента ТАСС.

"Добро пожаловать в Швейцарию. Мы очень рады", - сказал по-русски, приветствуя юных россиян и их родителей у трапа, швейцарский посол при женевской Конференции по разоружению Феликс Бауманн. Он поинтересовался, как прошел полет. В ответ услышал: "Спасибо, все отлично".

"Я рад, что этот спецрейс состоялся в то время, когда нет ни одного регулярного рейса из России в Швейцарию. Это дало возможность детям из России приехать для прохождения срочного медицинского лечения, - заявил Бауманн в беседе с корреспондентом ТАСС. - Нынешняя ситуация является уникальной и сложной, но гуманитарная традиция Швейцарии позволила провести эту операцию".

Поскольку авиарейсы отменены из-за пандемии коронавируса, пациентов доставил в Женеву самолет частной авиакомпании. Расходы взял на себя деятель международного олимпийского движения, известный французский спортсмен, победитель зимней Олимпиады 1968 года в трех видах горнолыжных соревнований Жан-Клод Килли. Он оплатил и нынешний полет, и спецрейс, который доставит 8 мая в Швейцарию еще пятерых российских ребят - им тоже требуется периодически проходить терапию в лозаннской офтальмологической клинике Жюль-Гонен.

В этой лечебнице работает профессор Франсис Мюнье, разработавший метод, который позволяет воздействовать на опухоль, сохраняя глаз пациента. Решающее значение имеет скорость лечения, так как ретинобластома развивается стремительно. Под угрозой не только глаз, но и жизнь ребенка. Приостановка регулярного авиасообщения между Россией и Швейцарией поставила детей, нуждающихся в лечении, и их родителей в тупик. Благодаря посольству Швейцарии в России, удалось организовать нынешнюю поездку. Следующая запланирована на 8 мая, а третья - на июнь. Предполагается, что лечение получат 16 детей.

Гуманитарная операция

"Мой сын Егор лечится в Лозанне уже год. Летали к профессору Мюнье каждый месяц", - рассказала корр. ТАСС жительница Красноярска Катерина Владимирова. - До сих пор не верю, что мы здесь. В своем городе мы сделали снимок глаза и отправили профессору, он сказал, что у нас рецидив. Это очень страшно, потому что опухоль может быстро вырасти". Между тем, рейсы в Швейцарию отменили, и добраться до Лозанны стало невозможно. Катерина написала в середине апреля письмо послу Швейцарии в России Иву Росье с просьбой помочь организовать поездку. "Трудно в это поверить, но в течение 30 минут после моего электронного послания мне позвонили из посольства и сообщили, что получили письмо и будут как-то решать этот вопрос. Сказали, что не только Егор проходит лечение в Лозанне, есть и другие дети-пациенты из России, - отметила собеседница агентства. - Я бесконечно благодарна послу Швейцарии и его команде за то, что оперативно нас сюда доставили. Благодарна всем добрым людям, организовавшим эту поездку".

Помимо сотрудников швейцарского посольства участие в судьбе маленьких пациентов приняли работники женевского аэропорта и местной полиции, встречавшие рейс из Москвы, а также военные Швейцарии, которые доставили россиян из Женевы в Лозанну на комфортабельном автобусе.

Нынешняя гуманитарная операция началась 4 апреля, когда посольство Швейцарии помогло с отъездом в конфедерацию трехлетнему россиянину из Башкирии, страдающему ретинобластомой. Родители и маленький Таир вылетели спецрейсом из Москвы в Париж, а затем переехали на автобусе в Лозанну. Посольство сообщило, что активно ищет спонсоров для подобных гуманитарных поездок в июле и августе, поскольку коммерческие рейсы к этому времени, возможно, еще не возобновятся. В посольстве при этом обратили внимание, что семьи нуждающихся в лечении детей, имеющие скромный доход и зачастую живущие за тысячи километров от Москвы, "не смогут сами финансировать подобные перелеты".