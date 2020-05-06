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Пандемия коронавируса нового типа

Бразильский Сан-Паулу объявит бессрочный траур по жертвам коронавируса

От коронавирусной инфекции в стране умер 7 921 человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 мая. /ТАСС/. Власти бразильского штата Сан-Паулу, ставшего эпицентром эпидемии коронавируса в южноамериканской республике, объявят бессрочный траур по умершим в результате заражения. Об этом сообщил в среду глава региона Жоау Дориа.

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"К сожалению, мы преодолели отметку в 3 тыс. смертей вследствие коронавируса. Впервые за всю историю Сан-Паулу менее чем за 60 дней при общих обстоятельствах мы потеряли 3 тыс. жизней. В знак уважения к членам их семей и друзьям завтра в официальной печати выйдет указ об объявлении официального траура, который будет длиться столько же, сколько связанный с коронавирусом кризис и пандемия", - заявил губернатор в ходе пресс-конференции.

По словам политика, только 47% населения региона соблюдает режим социальной изоляции, в то время, как для эффективного противостояния распространению инфекции этот показатель должен быть на отметке не менее 70%. В этой ситуации, как опасаются власти, система здравоохранения штата может не справиться с возрастающей нагрузкой. По информации местного правительства, в этом юго-восточном регионе уже занято 67,2% мест в отделениях интенсивной терапии, а в столичной агломерации этот показатель доходит до 86,6%.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему, по данным Минздрава, зарегистрировано 114 715 заразившихся, умер 7 921 человек, вылечился 48 221 пациент. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов инфицирования, а в сентябре произойдет спад.

Теги
БразилияПандемия коронавируса нового типа
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