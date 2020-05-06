Трамп намерен заменить принятую при Обаме программу медицинского страхования

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ликвидировать принятую администрацией Барака Обамы программу медицинского страхования Obamacare и заменить ее на новую.

"Obamacare - это катастрофа. Очень плохая система страхования. Мы планируем ликвидировать ее и заменить на лучшую и более дешевую программу, - сказал он в среду, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. - Необходима хорошая система, которая бы полностью включала существующие условия за гораздо меньшие деньги".

"Медицинские страховки дорогие и ужасные, что несправедливо для всех. Это по-прежнему отвратительная программа здравоохранения", - отметил Трамп.

Obamacare была проведена Обамой через Конгресс США с большим трудом. В 2010 году она обрела силу закона. В рамках данной системы граждане США были обязаны иметь медицинскую страховку, а для малоимущих предусматривались субсидии. Таким образом медстраховку получили миллионы американцев.