Путин утвердил оргкомитет по подготовке к Всемирной конференции по межрелигиозному диалогу

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил состав оргкомитета по подготовке и проведению Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Председателем оргкомитета назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместителем председателя - вице-спикер Госдумы Петр Толстой, следует из распоряжения, опубликованного в среду на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения проведения в 2022 году Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу", - говорится в документе.

В состав оргкомитета вошли председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев, глава Буддийской традиционной сангхи Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев, руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ Игорь Баринов, главный раввин России Берл Лазар, руководитель ФСБ Александр Бортников, глава МЧС России Евгений Зиничев, председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев), министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Кроме того, в состав также вошли министр просвещения России Сергей Кравцов, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и другие.