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Первый канал считает безосновательной высылку из Белоруссии корреспондента

В компании подтвердили высылку корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Первый канал подтвердил высылку своего корреспондента из Белоруссии и лишение аккредитации всей съемочной группы телеканала. Об этом ТАСС в среду заявили в пресс-службе телеканала.

"Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации телевизионную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации в республике с коронавирусом, сообщил в среду телеканал "Беларусь 1".

Как уточнил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, "комиссия МИД Беларуси 6 мая лишила аккредитации двух сотрудников корпункта российского Первого канала в соответствии с законом о СМИ и положением об аккредитации". Он пояснил, что "решение принято в связи с распространением информации, не соответствующей действительности". По словам Глаза, аккредитационные карточки сотрудников канала аннулированы с сегодняшнего дня.

В посольстве РФ в Белоруссии заявили ТАСС, что пока не будут комментировать сложившуюся ситуацию вокруг работы Первого канала, ожидая официального документа о решении белорусских властей в отношении журналистов.

Теги
БелоруссияРоссия
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