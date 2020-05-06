{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил, что не верит статистике по коронавирусу в Китае

При этом данные по США глава Белого дома считает достоверными

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет статистике заражений коронавирусом стране, но не считает достоверными данные по Китаю.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я думаю, данные по США такие, какие они есть. Приблизительно 70 тыс. [человек умерли], - сказал Трамп в среду, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. - Я не верю данным по Китаю и другим странам, где умирает мало людей. Но вы смотрите новости и видите, что происходит".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 71,5 тыс. человек. В КНР зафиксировано более 82,8 тыс. случаев. Число летальных исходов более 4,6 тыс. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Минск проинформировал посольство России о лишении аккредитации журналистов Первого канала
Ранее сообщалось, что съемочную группу лишили аккредитации в связи с распространением информации, не соответствующей действительности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС