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Синоптики прогнозируют аномальную жару в нескольких регионах России

В некоторых областях превышение климатической нормы будет достигать 10 градусов

ТАСС, 7 мая. В ближайшие пять дней аномально теплая погода ожидается в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Аномально жаркая погода прогнозируется в Уральском федеральном округе и Западной Сибири: Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области. Температура превышает норму на 7-10 градусов, там более 25 градусов. А уже ближе к 10-11 мая очень высокая температура, около 30 градусов, в Омской, Томской областях", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Омской и Томской областях температурные аномалии также будут достигать 10 градусов. Аномальная жара сохранится в этих регионах на ближайшие пять дней, отметил метеоролог.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьОмская областьСвердловская областьТомская областьЧелябинская областьВильфанд, Роман Менделевич
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