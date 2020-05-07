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Минск проинформировал посольство России о лишении аккредитации журналистов Первого канала

Ранее сообщалось, что съемочную группу лишили аккредитации в связи с распространением информации, не соответствующей действительности

МИНСК, 7 мая. /ТАСС/. МИД Белоруссии официально проинформировал посольство России в республике о лишение аккредитации съемочной группы российского Первого канала. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель пресс-службы российской дипмиссии Алексей Маскалев.

"Посольство официально проинформировано о том, что у двух сотрудников корреспондентского пункта Первого канала в Беларуси Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка отозвана аккредитация", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что комиссия белорусского внешнеполитического ведомства по аккредитации иностранных журналистов в среду приняла решение о лишении аккредитации для работы в Белоруссии съемочной группы российского канала, "в связи с распространением информации, не соответствующей действительности". Первый канал заявил, что считает "эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными".

Вечером в среду государственный телеканал "Беларусь 1" в репортаже раскритиковал российских коллег с Первого канала из-за их сюжета о ситуации с коронавирусом в Белоруссии.

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