Историк и философ Юрий Сандулов умер в США от последствий коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Президент и основатель научно-исторического общества соотечественников "Северный крест", историк и философ Юрий Сандулов скончался в среду утром, 6 мая, от последствий заболевания коронавирусом на 67-м году жизни. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила его дочь Елена Сандулова.

"Произошла такая нелепость, непоправимая ошибка - папа ушел сегодня утром в одном из госпиталей Пенсильвании, мы не могли его даже навестить, попрощаться. Папе 24-го мая должно было исполниться всего 67 лет - до этого злополучного заболевания он был абсолютно здоров, энергичен, полон сил, планов, проектов, в это невозможно поверить", - сказала Елена. По ее словам, Юрий Сандулов заболел в конце марта, когда в Нью-Йорке не доставало ни специальной медицинской техники, ни больничных мест, ни врачей, поэтому семья перевела его на лечение в Пенсильванию. "Все это время он очень боролся за жизнь, очень хотел вернуться домой, продолжить работу, состояние его было то лучше, то хуже, долгое время он был подключен к аппарату вентиляции, однако, как говорят врачи, легкие оказались совершенно разрушенными из-за этого вируса", - признала дочь.

"У нас дома осталось много архивов, документальных свидетельств, с которыми все эти годы работал Юрий, - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС вдова Любовь Сандулова. - Насколько я знаю, в Москве в это время должна выходить и его очередная книга. У Юры было очень много проектов и планов, которые он хотел реализовать и завершить".

Юрий Сандулов - доктор философских наук, до переезда в США преподавал философию в Санкт-Петербургском государственном университете, который ранее закончил. В США Сандулов он стал автором множества книг, монографий и исследований, связанных с историей русской эмиграции в США. В частности, он был инициатором создания и автором 12-томной энциклопедии о русских захоронениях в Америке, над которой работал более десяти лет. Сандулов основал некоммерческую организацию "Северный крест", деятельность которой способствовала сохранению исторического и культурного наследия русского зарубежья, содействовала научным, культурным и гуманитарным связям между Россией и США. Он также являлся членом Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США.

"Мы все очень скорбим по этой утрате, - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС президент КСОРС США Елена Брэнсон. - Юрий Сандулов был настоящим примером служения соотечественникам за рубежом, он занимался большим количеством культурных и исторических программ в рамках КСОРС, внес неоценимый вклад, отдал много сил и времени в изучение истории и развития Ново-Диевеевского монастыря".

Похоронен Юрий Сандулов будет на кладбище Ново-Дивеевского монастыря в пригороде Нью-Йорка.