Минпросвещения подготовило проект по созданию правкомиссии по русскому языку

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения России разработало проект, предусматривающий образование правительственной комиссии по русскому языку для координации деятельности органов власти по реализации единой государственной политики в сфере сохранения, защиты и развития русского языка как государственного. Проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Проект разработан для выполнения поручений президента РФ по итогам заседания Совета по русскому языку, состоявшегося 5 ноября 2019 года. В качестве цели образования правкомиссии по русскому языку указывается выработка эффективных и согласованных действий по реализации государственной политики в сфере сохранения, защиты и развития русского как государственного языка в РФ и его продвижению за рубежом, а также их контроль и координация.

Кроме того, работа правкомиссии будет направлена на совершенствование норм современного русского литературного языка как государственного, а также правил орфографии и пунктуации. Комиссия будет проводить анализ проблем и подготовку предложений в сфере сохранения, защиты и развития русского языка.

Согласно проекту, комиссия также будет обеспечивать разработку требований к составлению словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, и рекомендовать для утверждения правительством список прошедших экспертизу грамматик, словарей и справочников.

Решение практических задач, касающихся сохранения и развития русского языка, будет осуществляться в рамках профильных подкомиссий с участием представителей экспертного сообщества. Заседания правкомиссии будут проводиться не реже двух раз в год. Отмечается, что составы правкомиссии и профильных подкомиссий будут утверждены отдельным распоряжением правительства.

Общественное обсуждение проекта продлится с 7 по 21 мая.

Поручение президента

В начале марта президент России Владимир Путин поручил подготовить и внести в парламент проект закона, предусматривающего контроль за соблюдением чиновниками и гражданами норм русского языка при его использовании в качестве государственного. Такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета по русскому языку, состоявшегося 5 ноября 2019 года.

В срок до 15 июня было поручено образовать межведомственную комиссию по русскому языку при правительстве РФ, возложив на нее функции проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка, а также правил русской орфографии и пунктуации.