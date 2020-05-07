Якутия начнет ослаблять режим самоизоляции 12 мая

"После 12 мая у нас в республике пойдет процесс ослабления мер, но снимать ограничения мы будем постепенно, исходя из специфики территории и данных о количестве заболевших", - сказал глава Якутии. В регионе выявлено 348 случаев заражения коронавирусом, всего в стране - чуть менее 166 тыс. случаев.

Николаев обратил внимание, что Якутия - самый крупный российский регион, поэтому власти не могут принять общий набор мер для всех населенных пунктов. Они разделили территорию республики на четыре условных группы - в зависимости от расположения и ситуации с коронавирусом. В первую группу вошли арктические и другие труднодоступные населенные пункты, где практически не вводились ограничения.

"[Они] сейчас после таяния зимников настолько "самоизолировались", что туда можно добраться только вертолетом. На этих территориях у нас разрешено практически все. Единственное, от чего мы попросили воздержаться - это массовые мероприятия, праздники, соревнования и тому подобное. Все остальное разрешено. И в этих населенных пунктах о послаблениях говорить сегодня не приходится, здесь и без того нет жестких ограничительных мер", - пояснил глава республики.

Вторая группа - это сельские территории, которые удалены от крупных городов и транспортных узлов и в которых нет случаев заражения коронавирусом. По словам Николаева, часть ограничений там уже ослаблена, но остаются закрытыми предприятия общепита, торговые центры, кинотеатры и дома культуры. Власти Якутии будут постепенно смягчать режим в таких населенных пунктах.

К третьей группе власти Якутии относят крупные города, например Мирный, Нерюнгри, Якутск, где сохраняется достаточно много ограничений, в том числе установлен масочный режим, не работают предприятия общепита, салоны красоты, индустрия развлечений. "Я сейчас регулярно провожу встречи с представителями предпринимательского сообщества. Мы обсуждаем, какие предприятия в первую очередь можем открыть, какие - в дальнейшем. На первом этапе планируем разрешить работу ателье, химчисткам, затем - магазинам в жилых домах с отдельными входами и при условии соблюдения всех защитных мер", - добавил глава Якутии.

В четвертую группу вошли территории, где введен карантин. Это город Алдан с прилегающим к нему поселком Ленинский, Чаяндинское месторождение и еще один вахтовый поселок в Сунтарском районе, где выявлены очаги коронавируса. "Конечно, здесь, в соответствии с федеральным законом, ограничения гораздо более серьезные. И, разумеется, ни о каком ослаблении режима речи не идет до нормализации ситуации", - сообщил Николаев.

В среду президент России Владимир Путин поручил руководителям регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из режима ограничений.

О пандемии

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.