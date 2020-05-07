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На Сахалине задержали браконьеров-краболовов

Более ста пойманных ими крабов пограничники выпустили обратно в море

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Пограничники в среду задержали на побережье залива Анива на юге Сахалина трех браконьеров-краболовов. Общая сумма ущерба составила более 800 тыс. рублей, сообщается в четверг в релизе пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.

"Трое граждан РФ задержаны на морском побережье залива Анива при осуществлении перегруза 114 экземпляров живого краба из маломерного плавсредства в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время задержания браконьеры попытались скрыться с места происшествия, но сделать этого им не удалось. У них изъяли лодку с руль-мотором и автомобиль. Крабы оказались жизнеспособными и их выпустили в море. Предотвращенный ущерб составил более 800 тыс. рублей.

Из трех пойманных человек двое уже задерживались пограничниками 17 апреля за незаконный вылов и транспортировку водных биоресурсов. Тогда они также попытались сбежать. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (браконьерство).

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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