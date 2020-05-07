В ООН сообщили об изменении наркобизнеса из-за последствий пандемии

ВЕНА, 7 мая. /ТАСС/. Государственные ограничительные меры для борьбы с распространением нового коронавируса оказали сильное влияние на незаконную торговлю наркотиками, их производство, изменили маршруты наркотрафика и сферу потребления. Об этом говорится в четверг в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) на тему тенденций на рынке незаконного оборота наркотиков в условиях пандемии.

Согласно докладу антинаркотического управления ООН, ограничения авиасообщения, вероятно, сказались на торговле синтетическими наркотиками (метамфетамин), для поставок которых между континентами чаще всего прибегают к воздушному транспорту. Наркоторговцы также стали искать альтернативные маршруты контрабанды героина - морским путем вместо суши. Основную часть кокаина при этом продолжают переправлять морем, и об этом свидетельствует непрерывное обнаружение крупных партий в портах Европы. Нетронутым мог оказаться только незаконный оборот каннабиса (марихуаны), потому что этот наркотик производится непосредственно на рынке сбыта.

По данным УНП ООН, из-за дефицита наркотиков может снизиться их потребление в рекреационных целях. Кроме того, дефицит героина может привести к потреблению вредных веществ, произведенных на внутреннем рынке. Некоторые страны Европы уже отмечают, что потребители героина могут перейти на потребление фентанила и его производных. В целом дефицит наркотиков ведет к росту потребления наркотиков инъекционным путем, что несет угрозу распространения ВИЧ/ СПИД, гепатита С, нового коронавируса, а также роста случаев передозировки наркотиками.

Как отмечается в докладе, ограничительные меры и режим самоизоляции из-за пандемии могут помешать сбору урожая опийного мака в Афганистане. Кроме того, в Колумбии производство кокаина оказалось затруднено из-за нехватки бензина, в Боливии пандемия ограничила способность властей контролировать выращивание кокаинового куста, что может привести к увеличению производства коки, а в Перу падение цен на кокаин, наоборот, указывает на сокращение наркотрафика. Это может ограничить выращивание кокаинового куста в краткосрочной перспективе, тем не менее угроза экономического кризиса способна заставить большее число фермеров заняться выращиванием коки в основных странах - производителях кокаина.

Сокращение международной торговли в условиях пандемии может в общем итоге привести к дефициту прекурсоров, используемых для производства героина и синтетических наркотиков. Например, ограничение поставок в Мексике, по всей видимости, нарушило производство метамфетамина и фентанила, а в Ливане и Сирии это сказывается на производстве каптагона. В долгосрочной перспективе экономический спад из-за пандемии способен трансформировать рынок наркотиков, заключают эксперты УНП ООН.